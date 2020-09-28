От коронавируса в ДНР лечатся 1098 человек

От коронавируса в ДНР проходят лечение 1098 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за все время выявили у 3 334 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 27 сентября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Всего по состоянию на 10.00 28 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики - 3334, - говорится в сообщении.

Сейчас в Республике лечение от коронавируса проходят 1098 пациентов. За все время 187 человек не пережили болезнь.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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