Полковник ВСУ угрожал войной и уничтожением жителей ЛНР по горячей линии МГБ Республики

Во время разговора с оператором стало известно, что полковник ВСУ находился под действием алкоголя. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

На днях на горячую линию МГБ ЛНР поступил телефонный звонок с номера украинского оператора. Звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора с оператором он угрожал жителям ЛНР войной и уничтожением.

Правоохранителям удалось установить личность звонившего. Им оказался полковник Генштаба ВСУ Бузулутский Александр. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности Республики.

— Полковник Генштаба ВСУ Бузулутский Александр Владимирович курировал проведение на полигоне «Терновский» (г. Николаев) и полигоне «Алешковские пески» (н.п. Раденск, Херсонская область) совместных тактических учений подразделений сил специальных операций и десантно-штурмовых войск ВСУ (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада), Великобритании и США, — добавили в ведомстве.

Детали о произошедшем в пресс-службе ведомства уточнять не стали. Только в очередной раз напомнили, что горячая телефонная линия МГБ ЛНР существует для приема заявлений о фактах нарушений законодательства, а также совершении преступлений членами добровольческих батальонов и подразделений ВСУ.

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