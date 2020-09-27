Погода в Донецке на день: 28 сентября утро и вечер ожидаются пасмурными

За последние 130 лет 28 сентября максимальная температура воздуха составляла почти 28 градусов тепла, а самая низкая – минус 3 градуса
Фото: Екатерина Сорока
С 21.00 27 сентября до 21.00 28 сентября на территории Донецкой Народной Республики будет облачно с прояснениями: утром и вечером облачно, а днем, наоборот, солнечно. Но осадков при этом не будет.
Температура воздуха 28 сентября будет колебаться от 15 градусов тепла ночью и до 23 градусов днем. Ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных потоков будет составлять 4 – 11 метров в секунду.
Народный прогноз погоды. 28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет.
— Гуси летят – зимушку на хвосте тащат, — так считали наши предки и верили, что скоро наступят морозы.
Чтобы понять, какая погода будет в ближайшее время и когда наступит зима, наши предки наблюдали за поведением гусей. Если птица поднимает лапу, то это к стуже, стоит долгое время на одной ноге – к морозу, полощется в воде – к теплу, а когда клюв под крыло прячет – к ранней зиме.
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