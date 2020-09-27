Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Погода в Донецке на день: 28 сентября утро и вечер ожидаются пасмурными

Температура воздуха будет колебаться от 15 градусов тепла ночью до 23 градусов дня
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий
За последние 130 лет 28 сентября максимальная температура воздуха составляла почти 28 градусов тепла, а самая низкая – минус 3 градуса

За последние 130 лет 28 сентября максимальная температура воздуха составляла почти 28 градусов тепла, а самая низкая – минус 3 градуса

Фото: Екатерина Сорока

С 21.00 27 сентября до 21.00 28 сентября на территории Донецкой Народной Республики будет облачно с прояснениями: утром и вечером облачно, а днем, наоборот, солнечно. Но осадков при этом не будет.

Температура воздуха 28 сентября будет колебаться от 15 градусов тепла ночью и до 23 градусов днем. Ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных потоков будет составлять 4 – 11 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет.

— Гуси летят – зимушку на хвосте тащат, — так считали наши предки и верили, что скоро наступят морозы.

Чтобы понять, какая погода будет в ближайшее время и когда наступит зима, наши предки наблюдали за поведением гусей. Если птица поднимает лапу, то это к стуже, стоит долгое время на одной ноге – к морозу, полощется в воде – к теплу, а когда клюв под крыло прячет – к ранней зиме.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

Первые лица ДНР исполнят мечты детей-сирот

Акция «Дерево желаний» пройдет 28 сентября в Драмтеатре (подробнее)

Украинский кризис