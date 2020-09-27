Первые лица ДНР исполнят мечты детей-сирот

Дети заранее написали на листочках к «Дереву» свои желания. Фото: Пресс-служба проекта "Дерево желаний"

28 сентября будет дан старт акции «Дерево желаний». Первые лица государства, депутаты, общественные деятели, представители бизнеса и все желающие собираются, чтобы исполнить желания детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодежного парламента».

— О чем вы мечтали в детстве? О новых платьях или машинках? Мечтали увидеть Деда Мороза или зубную фею? А может мечтали стать взрослыми? Совпадают ли сегодня детские мечты со взрослыми? Да, мы мечтаем об одном – о мире! 28 сентября в Драмтеатре Донецка первые лица государства, депутаты Народного Совета ДНР, министры, представители бизнеса и общественные деятели исполнят мечты деток, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к проекту «Дерево желаний» и исполнить детские мечты вместе! — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно указу Главы ДНР с 26 сентября снова ужесточаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Одно из ограничений – это запрет на проведение массовых мероприятий. Однако в пресс-службе добавили, что организаторами акции соблюдены все меры предосторожности. И попросили участников не забывать маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Селиванова: Миграционная служба ДНР продолжает прием документов, несмотря на запрет личного приема

Речь идет об указе Главы ДНР Дениса Пушилина по поводу ужесточения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса (подробнее)