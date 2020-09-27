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Селиванова: Миграционная служба ДНР продолжает прием документов, несмотря на запрет личного приема

Речь идет об указе Главы ДНР Дениса Пушилина по поводу ужесточения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Также депутат добавила, если график приема будет изменен, то об этом будет сообщено дополнительно

Также депутат добавила, если график приема будет изменен, то об этом будет сообщено дополнительно

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 26 сентября в ДНР снова ужесточены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Одним из положений является запрет личного приема граждан в госорганах. Однако оно не распространяется на отделения Миграционной службы ДНР. Об этом заявила депутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова.

— Правда ли, что, в связи с новым Указом Главы, Миграционка не будет принимать документы на паспорт? Вчера 13 человек задали мне этот вопрос. Отвечаю: несмотря на запрет личного приема граждан в гос. органах, Миграционная служба ДНР продолжает прием документов на паспорт ДНР и РФ без изменений, — говорится в сообщении.

Кроме того, в указе Главы ДНР Дениса Пушилина сказано, что работу в прежнем режиме продолжают отделения ЕРЦ и ЗАГСы. Также продолжается работа по выдаче дубликатов и справок для получения паспортов ДНР и РФ.

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