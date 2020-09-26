Глава ДНР усилил меры по борьбе с коронавирусом в Республике

За последние сутки в ДНР выявили COVID-19 у 73 жителей, а пятеро умерли от опасной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 сентября Глава ДНР Денис Пушилин внес ряд изменений в указ № 57 «О введении режима повышенной готовности». Вновь усилены меры по борьбе с коронавирусом в Республике. Документ опубликован сегодня на официальном сайте руководителя Республики.

Указом №348 запрещены личные приемы граждан в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях, а также выездные приемы граждан представителями государственных органов, местных администраций, депутатами Народного Совета.

В то же время запрет не распространяется на совершение действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций). В том числе в виде представления, подписания, получения документов по обращениям граждан. Таким образом, подразделения Миграционной службы, ЗАГСы и другие учреждения должны продолжать оформлять документы.

Также в ДНР запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Напомним, с 28 сентября по 11 октября высшие учебные заведения ДНР переводятся на дистанционное обучение в связи с COVID-19.

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