Театр на Оборонной показал премьеру философской комедии о любви

Сдача комедии «Последняя женщина сеньора Хуана» состоялась в театре на Оборонной в закрытом режиме из-за карантина. Фото: ЛИЦ

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр показал зрителям долгожданную премьеру спектакля об известном сердцееде Дон Жуане под названием «Последняя женщина сеньора Хуана».

Это философская комедия о любви. Ее события происходят в провинциальном трактире, куда отправился разочаровавшийся в жизни Дон Жуан в поисках покоя и забвения. Его прежний образ жизни женского угодника стал тяготить в большом городе. Но даже в провинции его настигает судьба ловеласа.

— Это спектакль о любви, о страсти, о переживаниях, о человеческих судьбах; о женщинах, о мужчинах, закованных в определенные обстоятельства, — рассказала о постановке заслуженная артистка ЛНР Наталья Стародубцева, которая сыграла бывшую жену главного героя.

Чем закончится бегство Дон Жуана артисты луганского театра предложили узнать, посетив спектакль. Его очередной показ состоится 27 сентября в 15.00.

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