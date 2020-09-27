Памяти Всеволода Петровского: В ДНР провели чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Реликвия чемпионата кубок по «ЧГК» — это первая награда Всеволода Петровского, полученная еще в школьные годы. Фото: пресс-служба "Молодой Республики"

26 сентября в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры прошел ежегодный чемпионат по интеллектуально игре «Что? Где? Когда?» памяти Всеволода Петровского. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Его мама Татьяна Петровская не смогла присутствовать там лично. Но записала видеообращение для организаторов и участников чемпионата. Она поблагодарила их за то, что молодые люди не забывают о подвиге сына и чтят память о нем.

По данным пресс-службы, чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» собрал 54 команды из разных городов ДНР. Призеры получили памятные статуэтки сов. А коллективу из Донецка досталась реликвия чемпионата – два переходящих кубка, которые раньше принадлежали самому Всеволоду Петровскому.

— Светлая память Герою Донбасса. Молодежь уверена, Всеволод гордился бы и сегодняшними победителями, и теми, кто по сей день борется с врагом и отстаивает интересы Донецкой Народной Республики, — добавили в пресс-службе.

Всеволод Петровский – военный корреспондент и военнослужащий ополчения ЛНР. Он погиб в 2015 году под Дебальцево. Когда под артиллерийским огнем выносил с поля боя раненых разведчиков.

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