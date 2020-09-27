В ДНР возобновили движение на трассе Н-21

Теперь движение по трассе Н-21 осуществляется в обычном режиме Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 27 сентября движение по участку трассы Н-21 от Шахтерска до Сердитого возобновили. Последствия возгорания были ликвидированы. Жизням водителей ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

— 27 сентября с 8.00, в связи с окончанием работ по ликвидации возгораний на территориях, прилегающих к автомобильной дороге общего пользования Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк, и отсутствием угрозы безопасности участников дорожного движения возобновлено движение транспортных средств на участке от н.п. Шахтерск до н.п. Сердитое. Движение на республиканских дорогах общего пользования осуществляется в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Напомним, что 26 сентября вблизи трассы Н-21 начался пожар. От источника возгорания на дорогу ветром вынесло густое облако дыма. Из-за чего движение на дороге было небезопасным. Так что на время пришлось перекрыть участок трассы от Шахтерска до Сердитого. Но после ликвидации пожара и его последствий движение сразу возобновили.

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