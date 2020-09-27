В Донбассе напали на женщину-таксиста

Пассажиров за разбойное нападение приговорили к 7 и 3 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Сватовского района подконтрольной Украине Луганщины приговорены к 7 и 3 годам лишения свободы за разбойное нападение на женщину-таксиста. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

В марте 2017 года 27-летний мужчина вместе со своей 20-летней знакомой вызвали такси для поездки из Купянска Харьковской области в один из населенных пунктов Сватовского района. Когда приехали по указанному адресу, то вместо расчета за проезд пассажиры напали на водителя. Мужчина приставил к шее таксиста горлышко разбитой бутылки и потребовал отдать деньги. Когда женщина попыталась сопротивляться, злоумышленник стал бить ее кулаками в лицо и душить. В это время сообщница схватила сумку потерпевшей и вытащила из нее 900 гривен (2300 рублей).

Сватовский районный суд приговорил мужчину и женщину к 7 и 3 годам лишения свободы соответственно за разбойное нападение с целью завладения денежными средствами (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 187 УК Украины). Однако решение суда было обжаловано. И вот теперь Луганский апелляционный суд оставил приговор без изменений. Сейчас приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Витольд Фокин вынужден извиняться за то, что назвал защитников Донбасса повстанцами

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе снова попал в скандал (подробнее)