В ЛНР число заболевших коронавирусом приближается к тысяче

За сутки в ЛНР скончался еще один зараженный коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медики ЛНР снова зафиксировали прирост больных коронавирусом за сутки. Так, согласно результатам теста на COVID-19, полученным в лаборатории 26 сентября, инфекцию выявили еще у 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 9:00 27 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 934, — говорится в сообщении. — Зарегистрирован один летальный случай.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что за все время от коронавируса в ЛНР скончались 32 человека. На данный момент известно, что медучреждения Республики покинули 736 пациентов. Их выписали, предварительно сделав два теста на COVID-19. Оба показали отрицательные результаты. Остальные пациенты получают лечение.

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