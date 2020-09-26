С помощью иностранных спецслужб: На Украине возьмут на учет всех пользователей популярной российской соцсети

Алексей Данилов не скрывает, что власти незалежной следят за жителями Украины с помощью иностранных специалистов. Фото: Скриншот видео ОПУ

На Украине возьмут на учет в полиции всех пользователей популярной российской социальной сети «ВКонтакте». Причем сделают это с помощью «иностранных партнеров». Об этом на онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

- В ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен, – отметил Данилов.

Он не назвал, откуда партнеры. Но несложно догадаться, что речь идет о специалистах из США, Великобритании, Польши и Литвы. Именно они курируют информационную войну, которую Украина ведет против Донбасса и России.

Напомним, что 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о запрете российских социальных и поисковых сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и «Mail.Ru». 14 мая 2020 года указом президента Украины Владимира Зеленского эти санкции были продолжены.

Несмотря на запреты, жители незалежной активно пользуются российскими соцсетями. Это удается за счет постоянного обновления работы прокси в мобильном приложении. Последнее такое обновление было в сентябре.

Чем же пугает секретарь СНБО украинцев?

- Это должна быть ответственность пользователей. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Сейчас благодаря системе, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с силовыми структурами, – заявил Данилов.

Очевидно, что на Украине усиливается тотальная слежка за инакомыслящими. Не за всеми, конечно. А только теми, кто положительно относится в России. Надежда, что при Зеленском произойдет смягчение политики предыдущего президента, растаяла окончательно.

- Напрасно нас пугают полицией, - говорит жительница подконтрольного Украине Мариуполя Наталья Воронина.

Хотя и признается, что за последние годы пользователи украинских групп ВКонтакте перестали открыто обсуждать политические проблемы.

- Мы находим другие способы, чтобы обменяться мнениями, - утверждает Наталья.

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