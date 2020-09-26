Жители Донбасса смогут получить на Украине электронное свидетельство о рождении

Дончан больше интересует получение их детьми гражданства России, чем Украины Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Кабинет министров Украины принял постановление о введении цифрового свидетельства о рождении детей до 14 лет. Внедрять электронное свидетельство будет министерство цифровой трансформации через мобильное приложение «Дія» («Действие»).

- Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении «Дія» у обоих родителей, – рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры в ближайшее время запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении «Дія». Вместе со свидетельством также будет отображаться и прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное. Цифровое свидетельство можно передавать в виде электронных копий.

Возможность получить электронное свидетельство о рождении будет и у жителей республик Донбасса. Хотя сейчас дончан и луганчан больше интересует получение их детьми гражданства России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские паспорта с отметками республиканских или российских госорганов теперь признаются в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин подписал новый указ (подробнее)