Украинские паспорта с отметками республиканских или российских госорганов теперь признаются в ДНР

Указ Главы ДНР вступил в законную силу в день его подписания Фото: Иван МАКЕЕВ

23 сентября Глава ДНР Денис Пушилин подписал новый указ о признании украинских паспортов на территории Республики, если в нем есть отметки государственных органов РФ или ДНР. Норма касается тех жителей ДНР, которые постоянно находятся на территории Республики.

— Установить, что при осуществлении органами госвласти, органами местного самоуправления, Центральным Республиканским Банком ДНР, иными государственными органами и организациями ДНР предусмотренных законодательством полномочий в качестве одного из документов, удостоверяющих личность физических лиц, местом постоянного проживания которых является Донецкая Народная Республика, принимается паспорт гражданина Украины, — говорится в тексте указа.

Напомним, что ранее украинские паспорта с отметками органов регистрации актов гражданского состояния ДНР и подразделений уполномоченного органа России в сфере миграции на территории Республики считались недействительными. Теперь же эту норму отменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему на Украине вновь заговорили о вводе миротворцев в Донбасс

Тему вооруженной миссии ООН подняли руководители украинской делегации в Контактной группе (подробнее)