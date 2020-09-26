В ЛНР рекомендовали предприятиям и организациям перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы

В ЛНР снова вводят дистанционный режим работы Фото: Андрей АБРАМОВ

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции рекомендовала перейти на дистанционный режим работы юридическим лицам. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

- Рекомендовать руководителям всех учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности рассмотреть возможность организации дистанционного режима работы и содействовать работникам в переходе на такой режим при условии сохранения функциональных и производственных возможностей учреждения или предприятия с сохранением заработной платы, – говорится в решении ЧСПК.

Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер.

Тем временем, за минувшие сутки медики зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в ЛНР опасной инфекцией заболели 918 человек. Из них выздоровели 757 человек, умерли – 31, на лечении - 130.

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