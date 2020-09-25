Один раз в месяц отныне разрешено пересечение границы с Украиной на КПВВ Станица Луганская

Глава ЛНР внес изменения в указ о пересечении пункта пропуска Станица Луганская. Фото: Штаб "ООС"

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом внес изменения в указ от 10 июня 2020 года "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская".

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с целью обеспечения безопасности граждан Луганской Народной Республики <…> внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 10.06.2020 № УГ 359/20 "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская", изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции:

"2.2. Въезд граждан на территорию Луганской Народной Республики с территории Украины и выезд граждан с территории Луганской Народной Республики на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По-прежнему остаются закрытыми границы между ДНР и ЛНР. А въезд из Украины в ДНР осуществляется только по решению штаба "Здоровое движение".

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