В ЛНР за сутки два летальных случая от коронавируса

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом большая часть ограничительных мер значительно смягчена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики ЛНР за сутки зарегистрировали два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировано два летальных случая, - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 31 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

По-прежнему остаются закрытыми границы между ДНР и ЛНР. Этот вопрос был поднят на прямой линии главы ДНР 22 сентября.

- Этот вопрос мы практически решили. Уперлись в определенные бюрократические проволочки, а несколько дней назад ситуация начала меняться, - рассказал Глава ДНР. - К сожалению, мы видим, что несколько школ в ЛНР закрылись, есть другие определенные сигналы. В целом, мы видим, что в мире ситуация обостряется.

К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 31,6 млн, из них более 972 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 906 случаев заражения коронавирусом.