На новых пунктах пропуска в Донбассе уже ставят служебные модули

На КПВВ привезли служебные модули. Фото: УНМ ЛНР

На границе ЛНР и подконтрольной Украине территории Донбасса полным ходом идет подготовка к открытию новых пунктов пропуска. На КПВВ у Счастья и Золотого уже устанавливают служебные модули.

- Сотрудники строительных организаций продолжают работы по планировке площадок пунктов пропуска «Луганск – Счастье», «Первомайск – Золотое», укладке асфальтированного покрытия проезжей части, а также установке служебных модулей, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Напомним, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию новых пунктов пропуска. А 11 июля начались работы. Это будут первые автомобильные пункты пропуска между ЛНР и Украиной. Их открытие запланировано на 10 ноября. Ожидаемая пропускная способность каждого КПВВ – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч автомобилей и автобусов в сутки.

Отметим, что сейчас на линии разграничения с ЛНР работает только пешеходный КПВВ «Станица Луганская». Возможности пропуска жителей через него ограничены. Поэтому луганчане нередко используют нелегальный путь на Украину, переправляясь на лодках через реку Северский Донец.

Идет укладка асфальта. Фото: УНМ ЛНР

В Народной милиции ЛНР считают, что ускоренному строительству новых пунктов пропуска способствуют дополнительные меры режима прекращения огня. А вот помешать пересечению границы может ситуация с коронавирусом.

Буквально вчера, в связи с угрозой распространения COVID-19, Глава ЛНР Леонид Пасечник принял решение ограничить перемещение жителей через КПВВ «Станица Луганская». Теперь въезд в ЛНР с территории Украины и выезд в незалежную граждан, имеющих регистрацию в ЛНР, осуществляется не чаще одного раза в месяц.

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