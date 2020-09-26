Огонь полностью уничтожил жилой дом. Фото МЧС ДНР

26 сентября спасатели Донецка вынесли из огня 61-летнюю женщину, пострадавшую на пожаре. Об этом сегодня рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

- Пожар возник в частном доме на улице Азотной Куйбышевского района. В результате пострадали 2 человека. Женщина 1959 г.р. госпитализирована в больницу и мужчина 1985 г.р. от госпитализации отказался. Спасатели вынесли пострадавшую из горящего дома и передали работникам скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Пожаром уничтожен жилой дом и 20 метров деревянной изгороди. От МЧС привлекались 4 машины и 22 сотрудника.

Всего за минувший день в ДНР ликвидировано 95 пожаров, из них 50 – загорание сухой растительности: Донецк – 13, Макеевка – 6, Горловка – 14, Енакиево – 1, Харцызск – 3, Шахтерск – 1, Торез – 2, Снежное – 1, Новоазовск – 1, Амвросиевка – 3.

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