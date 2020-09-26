Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Спасатели Донецка вынесли из огня 61-летнюю женщину, пострадавшую на пожаре

Происшествие случилось в доме на улице Азотной
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Огонь полностью уничтожил жилой дом. Фото МЧС ДНР

Огонь полностью уничтожил жилой дом. Фото МЧС ДНР

26 сентября спасатели Донецка вынесли из огня 61-летнюю женщину, пострадавшую на пожаре. Об этом сегодня рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

- Пожар возник в частном доме на улице Азотной Куйбышевского района. В результате пострадали 2 человека. Женщина 1959 г.р. госпитализирована в больницу и мужчина 1985 г.р. от госпитализации отказался. Спасатели вынесли пострадавшую из горящего дома и передали работникам скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Пожаром уничтожен жилой дом и 20 метров деревянной изгороди. От МЧС привлекались 4 машины и 22 сотрудника.

Всего за минувший день в ДНР ликвидировано 95 пожаров, из них 50 – загорание сухой растительности: Донецк – 13, Макеевка – 6, Горловка – 14, Енакиево – 1, Харцызск – 3, Шахтерск – 1, Торез – 2, Снежное – 1, Новоазовск – 1, Амвросиевка – 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 сентября 2020 года: В Республике запретили прием граждан в госорганах, на предприятиях и в учреждениях

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 26 сентября 2020 года (подробнее)