Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 сентября 2020 года: В Республике запретили прием граждан в госорганах, на предприятиях и в учреждениях

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 73 жителя, а пятеро – умерли. За это время 22 жителя выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 73 случая заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 3284. На лечении сейчас находятся 1048 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 2049 человек. Из них 22 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 5 летальных случаев – умерли мужчина в возрасте 42 лет и женщины в возрасте 56, 59, 65 и 72 года. Общее количество умерших – 187.

Также коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Тем временем, власти ДНР вводят новые ограничения в целях противодействия распространению опасной инфекции.

С 28 сентября по 11 октября в вузах республики введено дистанционное обучение.

А с 26 сентября указом Главы ДНР Дениса Пушилина запрещен личный прием граждан в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, выездные приемы граждан представителями госорганов, местные администраций, депутатами Народного Совета.

При этом запрет не распространяется на совершение действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг. В том числе в виде представления, подписания, получения документов по обращению граждан.

Также запрещено проведение массовых мероприятий.

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