В Литве украинских спецов по информационным диверсиям учат пропаганде против Донбасса и России

Сотрудники ЦИПсО устраивают информационные диверсии среди жителей не только Донбасса, но и России. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Сил специальных операций ВСУ направляют в Литву своих сотрудников на курсы повышения квалификации для ведения более качественной пропаганды против Российской Федерации и на ее территорию. Об этом на горячую линию правоохранительных органов ДНР сообщил источник близкий к Министерству обороны Украины – в рамках проекта «CRIME – корр.».

- В конце июня несколько сотрудниц 74-го центра информационно-психологических операций (в/ч А-1277) были направлены в Литву. Там они прослушали курс на тему информационно-психологического воздействия на широкие массы гражданского населения России. Отдельное внимание было уделено работе с населением приграничных территорий, - подчеркнул информатор.

Одной из командированных была 33-летняя жительница Львова Татьяна Романова. По данным информатора, в Литве Романова неоднократно контактировала с сотрудниками СБУ, которые сопровождали командированных. Кроме того, Татьяна рассказывала СБУшникам о настроениях и инцидентах в группе сотрудников ЦИПсО.

Полученная информация принята к сведению.

Отметим, что проект «CRIME – корр.» сохраняет конфиденциальность своих общественных корреспондентов. Если переданные ими сведения о совершении коррупционных, уголовных и иных преступлений, а также другая ценная информация подтверждается, корреспонденту выплачивается вознаграждение любым законным способом, подходящим участнику проекта.

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