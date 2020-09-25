26 сентября в Донецке будет солнечно, до +27 градусов

26 сентября в Донецке будет до +27 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 26 сентября будет ясно. Без осадков.

Синоптики МЧС ДНР прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Артамона, епископа Италийского. Наши предки 26 сентября изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранней, а если снизу, то – поздней.

По прогнозам синоптиков, 27 сентября в Донецке и ДНР станет на несколько градусов прохладнее, будет облачно с прояснениями, ожидается дождь.

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