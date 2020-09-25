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Фоторепортаж: В Донецке любители отдыха на природе выбирают ботанический сад

Благо, синоптики обещают погожие деньки до конца октября
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сейчас Донецкий ботанический сад во всей своей красе

Сейчас Донецкий ботанический сад во всей своей красе

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас Донецкий ботанический сад предстает во всей своей красе. Листья еще не опали, а только приобретают желтоватые и багряные оттенки. В саду цветут георгины, астры и хризантемы - сиреневые, белые, бордовые, желтые. Над ними роятся дикие пчелы, но они так заняты сбором нектара, что кажется, не замечают присутствия людей. А посетителей много.

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мой гид - сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Наталья Балабенко рассказывает, что сейчас популярностью пользуется итальянский сад.

Здесь клумбы с красными геранями обрамлены заборчиками из бирючины. Привлекают внимание плетистые розы персикового цвета, вьющиеся на деревянных опорах.

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Здесь есть даже олеандр. Он цветет махровыми цветками, похожими на розочки.

- Это дерево из Средиземноморья. У нас олеандр не растет в открытом грунте зимой. Поэтому в октябре его занесут в оранжерею до следующей весны, - говорит Наталья.

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мини-Версаль, японский сад, аллея ароматов – лучшее место для семейного отдыха и прогулок с друзьями. Для детей – поляна сказок с избушкой бабы Яги и Лукоморья, где ребят встречают хозяин леса, лесовчики и домик совы.

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фоторепортаж: В Донецке поклонники отдыха на природе выбирают ботанический сад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Каждый может найти себе уголок по душе в этом удивительном месте. Бабье лето располагает.

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