Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 сентября 2020 года: за все время заболели 3211 человек

Только за сутки в ДНР выявили 65 новых случаев инфицирования. Фото: Архив «КП»

За все время коронавирус в ДНР выявили у 3211 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 24 сентября, выявлено 65 новых случаев заболевания COVID-19, - говорится в сообщении.

За сутки с дважды отрицательным тестом из больниц выписали 37 человек. В тоже время два пациента умерли. Это женщины в возрасте 38 и 96 лет.

Сейчас в Республике проходят лечение от коронавируса 1002 пациента. За все время выздоровели 2027 человек, а умерло – 182. Всего в мире на утро 25 сентября 32 416 901 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 317 816 за сутки).

На Украине на 25 сентября всего выявлено 191 671 инфицированных (+3565 случаев за сутки). Среди них в Донецкой области, временно неподконтрольной ДНР, 2851 (84 случая за сутки).

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и не забывайте надевать маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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