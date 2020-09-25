Бойцы Народной милиции ДНР тренировались водить танки и стрелять из боевых машин пехоты

В ДНР прошли учения по вождению танков и стрельбе из боевых машин пехоты. Фото: Минобороны РФ
В подразделениях Народной милиции прошли занятия по вождению танков и стрельбе из боевых машин пехоты. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- На прошедшей неделе с личным составом подразделений Народной милиции проведены занятия и тренировки по вождению танков в сложных условиях местности. Кроме того, на полигонах были проведены упражнения по вождению боевых машин и огневые тренировки по выполнению упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и БМП-1, - рассказал Эдуард Басурин.
По оценке представителя оборонного ведомства, все участники занятий, выполняя поставленные задачи, продемонстрировали высокий уровень выучки.
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