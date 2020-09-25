В Донбассе украинский комбат организовал поборы с солдат, желающих отправиться в отпуск

В Донбассе командир одного из батальонов ВСУ организовал коррупционную схему по предоставлению отпусков военнослужащим в обход запрета вышестоящего командования. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

На этой неделе комиссия штаба «ООС» проверяла укомплектованность личным составом подразделения 14-й бригады ВСУ и результаты оказались плачевными.

- Командир 1-го батальона наладил эффективную коррупционную схему по предоставлению подчиненным незаконных отпусков. Для того чтобы убыть домой на 10 суток, военнослужащему нужно заплатить комбату 2 тысячи гривен, на 15 суток – 3 тысячи гривен. Проверяющими установлено, что двое военнослужащих 1-го батальона 14-й бригады солдат Сорочин и солдат Кутенко месяц назад воспользовались предложением комбата и до сих пор не вернулись из отпусков, - рассказал Осадчий.

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Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)