С 28 сентября в ДНР вузы перейдут на дистанционное обучение

В ДНР вузы переходят на дистанционку Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 сентября до 11 октября в вузах ДНР в связи с COVID-19 введено дистанционное обучение. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

- В образовательных организациях и учреждениях всех форм собственности высшего профессионального образования с 28 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, - говорится в документе.

Руководителям Донецкого высшего общевойскового командного училища, Донецкой академии внутренних дел, Академии гражданской защиты, Донецкого национального медицинского университета имени Горького, Донецкой государственной музыкальной академии Прокофьева приказано согласовать изменения в образовательном процессе с органом исполнительной власти, которым они подведомственны.

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