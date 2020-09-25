В украинской группировке «Север» один военнослужащий погиб, еще четырнадцать - ранены

В оперативно-тактической группировке ВСУ «Север» за неделю один военнослужащий погиб, еще четырнадцать получили тяжелые ранения и травмы. Это является результатом бездарной и некомпетентной работы командиров. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Комбат одного из батальонов 14-й бригады при проверке взводного опорного пункта обнаружил алкоголь и во время выяснения обстоятельств сломал руку одному из подчиненных. В ходе дооборудования позиций подорвался на мине один боец 30-й бригады; два военнослужащих ВСУ попали в травматологическое отделение Попаснянской ЦРБ с тяжелыми телесными повреждениями, полученными в результате драки с мирными жителями; боец 14-й бригады получил химический ожог лица при взрыве аккумулятора; в результате конфликта между военнослужащими 24-й бригады травмы различной степени тяжести получили три украинских боевика, - рассказал Осадчий.

По его словам, еще один боец был ранен во время спора с сослуживцами, а пятеро - отравились паленой водкой.

Управление Народной милиции систематически сообщает о небоевых потерях ВСУ из-за ухудшения морально-психологического состояния их бойцов.

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