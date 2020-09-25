Спортсмены ДНР за рубежом завоевали почти 2000 золотых медалей с 2014 года

Спортсмены ДНР на соревнованиях за рубежом почти пять тысяч раз с 2014 года поднимались на пьедестал почета. Об этом ДАН сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма Республики.

- С 2014 года наши спортсмены завоевали 1943 золотых медали, 1436 серебряных медалей и 1448 бронзовых, - говорится в сообщении.

Речь идет чаще всего о представителях таких видов спорта, как дзюдо, бокс, велоспорт, волейбол, легкая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, плавание, триатлон и вольная борьба. За шесть лет сборные ДНР побывали на соревнованиях в девяти странах Европы, Азии и Африки.

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