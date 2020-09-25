Басурин: В Донбассе украинские боевики 140 раз нарушили перемирие Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские военные 140 раз нарушили дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня в Донбассе, которые действуют с 27 июля этого года. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В 41-м случае был нарушен запрет на применение огня, включая снайперский, 25 раз украинские подразделения использовали беспилотники. Помимо этого, отмечено 74 факта проведения инженерных работ по дооборудованию позиций военными 53-й, 54-й отдельных механизированных бригад, 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады, - сообщил Басурин.

Напомним, в Донбассе запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Соответствующий документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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