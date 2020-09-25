В Донбасс 26 сентября приедут главный дипломат ЕС и президент Европейского совета

Жозеп Борель приедет в Донбасс послушать «тишину» на линии соприкосновения. Фото: Скриншот видео МИД Украины

26 сентября верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем приедут в Донбасс.

- В субботу мы с президентом Мишелем посетим Восточную Украину, – заявил Борель 22 сентября во время своего визита в Киев.

Во вторник глава европейской дипломатии встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном.

- Цель визита делегации Евросоюза в оборонное ведомство - обсуждение ситуации в районе проведения операции объединенных сил (ООС) и сотрудничества Украины с ЕС по военно-политическим, военно-техническим и военным направлениям, - сообщили в минобороны незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время поездки представителей ЕС в Донбасс европейские чиновники смогут воочию увидеть, как соблюдается режим «тишины».

Ее исключено, что украинские военные попытаются устроить провокацию, чтобы вынудить защитников ДНР и ЛНР открыть ответный огонь.

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