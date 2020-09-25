26 сентября в Донецке пройдет Открытый турнир по смешанным боевым единоборствам

Смешанные боевые единоборства сочетают множество техник. Фото: Архив «КП»

В субботу, 26 сентября, в Донецке в пикник-парке «Роща» состоится Открытый турнир по смешанным боевым единоборствам ММА, в котором примут участие спортсмены Донецкой Народной Республики.

- В 08.00 начнется взвешивание бойцов, сам турнир стартует через два часа. Мероприятие продет по адресу: Калининский район, улица Сигова, 52, - сообщили организаторы.

Предыдущие бои по смешанным боевым единоборствам прошли в Ростове-на-Дону. Фото: «Атлант-Донбасс»

Смешанные боевые единоборства - это разновидность боевых искусств, где сочетаются множество техник, школ и направлений единоборств. Поэтому в народе смешанные боевые искусства часто называют «боями без правил». На самом же деле определенные правила есть - на турнирах запрещено бить противника локтем в позвоночник, наносить удары коленями в партере, бить в затылок, горло и пах.

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