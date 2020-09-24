В ЛНР введут в обращение марку, посвященную актеру и режиссеру Сергею Бондарчуку

На марке изображена фотография Сергея Бондарчука, постер фильма "Они сражались за Родину". Фото: ЛИЦ

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 25 сентября введет в обращение художественную почтовую марку "100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука".

- 25 сентября 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи художественная почтовая марка "100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука", - говорится в сообщении.

Почтовый знак форматом 52 мм х 34 мм выпущен тиражом 3 600 штук, номинальная цена - 32 руб.

На марке изображена фотография Сергея Бондарчука, постер фильма "Они сражались за Родину"; год выпуска и номинальная стоимость.

Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.

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