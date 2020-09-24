До 1 декабря в ДНР не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Штрафы отменят до начала зимы. Фото: Евгении Ка

Депутаты Народного Совета ДНР внесли изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», тем самым отложив до 1 декабря 2020 года вступление в силу норм обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для автовладельцев.

- Переносятся сроки наступления административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО на 1 декабря, — отметил спикер парламента Владимир Бидёвка.

Ранее сообщалось о необходимости оформить ОСАГО до 1 октября текущего года.

За принятие изменений проголосовали 70 депутатов, присутствующих на заседании. Документ будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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