В пятницу границу с Украиной откроют на КПВВ «Еленовка»

Границу с Украиной открывают два раза в неделю. Фото: Штаб "ООС"

Гуманитарный коридор между ДНР и подконтрольными Киеву территориями возобновит на день свою работу 25 сентября.

- В пятницу, 25 сентября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, - сегодня сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

При въезде на территорию ДНР гражданам необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию при прохождении контрольно-пропускного пункта.

В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания). Если тест окажется положительным, то граждане направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования. Само пребывание в лечебном учреждении, как и питание, и обследование бесплатны.

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