Украина из-за аварии оставила Еленовку без воды

В Еленовке наблюдаются регулярные перебои с водой вследствие аварий на подконтрольной киевским властям территории Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водоснабжение Еленовки и Докучаевска к югу от Донецка нарушено из-за порыва водовода на подконтрольной киевским властям территории ДНР.

- Специалистами КП «Компания «Вода Донбасса» выполняются работы по устранению порыва водовода, который обеспечивает водой Докучаевск и Еленовк. Порыв произошел не в серой зоне, поэтому, по информации представителей водоснабжающего предприятия, завершение работ ожидается в течение дня, - сообщил начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и ЖКХ ДНР Сергей Иванов.

В Еленовке наблюдаются регулярные перебои с водой вследствие аварий на подконтрольной киевским властям территории. Ранее водоснабжение было нарушено с 4 по 11 сентября из-за порыва трубы в Волновахском районе. До этого стабильная подача воды отсутствовала с 10 по 21 августа – сперва в связи с порывом в ДНР, который был оперативно устранен, а затем из-за аварии на украинской стороне.

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