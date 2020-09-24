Слепой пес Дональд из донецкого приюта «ПИФ» ищет хозяина

Дональду нужен дом, в приюте он не выживет. Фото: приют «ПИФ»

В донецком приюте для бездомных животных «ПИФ» еще одна печальная история.

Хозяин 5-ти летнего Дональда оказался в тюрьме, а сам пес - на улице. Уже слабеющий, он был доставлен в приют «ПИФ». Оказалось, собака почти слепая.

- Сдали анализы - они вполне хорошие, это радует. У Дональда огромный шрам на всю шею, в некоторых местах он не зажил, такие травмы характерны для очень тугого ошейника, но скорее всего это была проволока, - рассказали сотрудники приюта «ПИФ». - Что касается глаз, то тут все очень плохо. Правый глаз не видит совсем, а левый видит очертания. Катаракту в Донецке не оперируют и хрусталик не меняют, к сожалению. Но, пожалуйста, не пугайтесь! Донни очень хорошо ориентируется в пространстве, а врачи приюта расскажут вам, как правильно ухаживать за его глазками. Он добрый и прекрасно реагирует на внешние раздражители.

Дональду нужна семья, в идеале - свой двор с проживанием в доме или утепленной будке.

Желающим помочь приюту, в котором содержится около 800 собак, можно воспользоваться одним из способов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна Яндекс Кошелек 410012979663160

Оставить пожертвование также можно в ТРЦ «Донецк Сити» ( 4-ый этаж, касса кинотеатра)