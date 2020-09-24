В яблоневом саду, заложенном Захарченко, собрали более 48 тонн урожая

в ближайшее время в саду начнется уборка урожая сортов «Либерти», «Ред Чиф», «Ренет Симиренко». Фото: ДАН

Сбор урожая сорта «Гала» окончен в суперинтенсивном яблоневом саду государственной корпорации «Аграрный Донбасс».

- В суперинтенсивном яблоневом саду, который находится в хозяйственном ведении государственной корпорации «Аграрный Донбасс», завершился сбор урожая яблок сорта «Гала». С 4,2 гектара уборочной площади собрано 48 321 тонна яблок, что превышает прошлогодние объемы в два раза, - сообщили на предприятии.

Уточняется, что в ближайшее время в саду начнется уборка урожая сортов «Либерти», «Ред Чиф», «Ренет Симиренко».

- Мне удалось пообщаться с работниками – жителями близлежащих сел. Они трудятся здесь круглый год и вполне довольны условиями труда. Конечно, я рада, что местные жители имеют постоянный источник заработка, - депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова, побывавшая в саду. - Купить яблоки можно прям возле входа на территорию сада. Также продукция реализуется на прилавках фирменных магазинов «Шахтёрская птицефабрика».

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