Погода в Донецке на день: 24 сентября будет солнечно и очень жарко

Также в это время начинаются последние грозы перед началом зимы Фото: Екатерина Сорока

С 21.00 23 сентября до 21.00 24 сентября на территории Донецкой Народной Республики будет солнечная и жаркая погода. На небе не будет ни единого облачка. Таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от 9 девяти градусов тепла ночью до 27 градусов днем. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных потоков в среднем будет достигать семи метров в секунду. Возможны небольшие порывы до девяти метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. В народе заметили, что в это время начинается Золотая осень, которая продлится до середины октября.

Обычно на Федору наши предки наблюдали за пчелами и по их поведению определяли погоду на осень. Если насекомые открывали другую летку, то значит осень будет продолжительной и теплой.

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