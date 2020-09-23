Депутаты ДНР предложили отсрочить введение штрафов за отсутствие ОСАГО

Штраф за отсутствие ОСАГО в ДНР составляет 500 – 800 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Административное наказание за отсутствие ОСАГО хотят ввести с 1 сентября, а не с 1 октября, как планировалось. Предложение с отсрочкой ввода штрафных санкций до конца года выдвинули депутаты Народного Совета ДНР 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Отсрочка ввода штрафов в Народном Совете объяснили тем, что депутаты погорячились со сроками. Компания «Хатхор» просто не успеет до 1 октября застраховать всех водителей Республики и обеспечить их полисами. По последним подсчетам, в ДНР около 325 тысяч транспортных средств, а страховок выдано всего для 35 тысяч авто.

— Учитывая сложившуюся ситуацию, законопроект предусматривает пролонгацию срока действия норм, предусматривающих наступление административной ответственности для владельцев транспортных средств за управление автомобилем водителем, не указанным в страховом полисе, а также неприобретение владельцем транспортного средства полиса, начиная с 1 декабря 2020 года, а не с 1 октября 2020 года, — отметила председатель комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

Отсрочка ввода штрафов пока является только предложением депутатов. В силу оно не вступило. Для этого проект закона должен пройти через рассмотрение в двух чтениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атлеты из ДНР стали победителям во всероссийском чемпионате «Гонка Героев»

Спортсменам нужно было преодолеть трассу, которая состояла из 32 препятствий. Гонка за первенство длилась больше полутора часов (подробнее)