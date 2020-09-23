В Минздраве рассказали, когда нужно нести справку от врача, если ребенок не пришел на занятия

Более детально о медицинских справка для образовательных учреждений рассказали на сайте Минздрава ДНР Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах ДНР появилось новое правило посещения учебных заведений. Если ученик пропустил один учебный день в школе, то на следующий – он должен предоставить справку о состоянии здоровья, подписанную лечащим врачом. Но есть исключения. Об этом заявили в министерстве здравоохранения ДНР.

—Медицинская справка учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка, не посетившего общеобразовательную организацию один день и более обязательна в следующих случаях: повышения температуры тела у ребенка (37,2 С и выше); при наличии других признаков инфекционного заболевания у ребенка (недомогание, головная боль, боль в горле, кашель, насморк, диарея, наличие высыпаний, боли в мышцах, др.); при наличии в семье лиц, контактных по инфекционным заболеваниям, (в т.ч. коронавирусной инфекции COVID-19) или заболевших инфекционными заболеваниями (в т.ч. коронавирусной инфекцией COVID-19), — говорится в сообщении.

В случае, если пропуск уроков не связан с самочувствием ребенка, есть объективные семейные обстоятельства, то родители должны заранее предупредить об этом. Только писать нужно не классному руководителю, а сразу администрации школы. Сделать это нужно не позднее чем за сутки, отправив по электронной почте или другим средствам коммуникации заявление с указанием причины отсутствия ребенка на уроках.

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