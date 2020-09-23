Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 сентября 2020 года: Меньше тысячи человек продолжают лечение от COVID-19 в Республике

Коронавирус в ДНР выявили за сутки у 50 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно результатам тестов на коронавирус в ДНР за прошедшие сутки прирост заболевших COVID-19 составляет еще 50 человек. Все они находятся под присмотром врачей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

— За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 8. Кроме того, зарегистрировано 1 летальный случай – женщина в возрасте 83 года. По состоянию на 23 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус в ДНР был выявлен у 3090 человек. Из них лечение от COVID-19 получают 938 пациентов, выписаны 1972 человека, летальных случаев – 180.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в Минздраве.

В Республике продолжают действовать некоторые ограничительные меры, необходимые для предотвращения распространения коронавируса. КПП с Украиной до сих пор не работает в полную силу. Люди пересекают границу только с помощью гуманитарного коридора. А КПП с ЛНР и вовсе закрыт.

Когда ДНР откроет границы и возобновит транспортное сообщение с ЛНР и Украиной рассказал Глава ДНР Денис Пушилин во время прямой линии с жителями Республики. Но это произойдет точно не при теперешней эпидситуации.

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