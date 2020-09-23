Полсотни случаев заболевания коронавируса в ДНР было выявлено за сутки

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают получать меньше тысячи пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки результаты лабораторных исследований показали, что коронавирусом в ДНР заразились еще 50 человек. Об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 8. Кроме того, зарегистрировано 1 летальный случай – женщина в возрасте 83 года. По состоянию на 23 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус в ДНР был выявлен у 3090 человек. Из них лечение от COVID-19 получают 938 пациентов, выписаны 1972 человека, летальных случаев – 180.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в Минздраве.

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