Бюджетники в ЛНР теперь могут оформить кредит в местном банке

Госбанк ЛНР будет предлагать разные кредитные условия в зависимости от того, какую карту собирается оформить клиент Фото: Иван МАКЕЕВ

Благодаря новой программе Госбанка ЛНР физические лица, работающие в бюджетных организациях Республики теперь могут оформить кредит. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на Госбанк ЛНР.

— Основными условиями для получения кредита являются официальное трудоустройство в бюджетной организации и получение зарплаты на счет, открытый в Государственном банке не менее 12 месяцев, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Госбанке уточнили, что для получения кредита в местном банке заемщику необходимо иметь также паспорт ЛНР, ИНН и регистрацию на территории Республики.

Условия кредитования устанавливаются в зависимости от карты. В общих чертах срок выплаты займа составляет около 12 месяцев под процентную ставку 2,5% в месяц. А за снятие средств с кредитной карты будет взыматься комиссия в размере 3% от суммы снятия. Кроме тех случаев, когда клиент банка расплачивается кредиткой в торговых сетях и магазинах при расчете через POS-терминалы, в терминалах самообслуживания или системе «Клиент-банк».

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