В ДНР повысят размер пенсии и зарплат

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 22 сентября, проходит Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Анна Ковалева из Макеевки поинтересовалась, когда в Республике вырастут зарплаты. На нынешние «копейки» невозможно содержать и растить детей.

Глава ДНР отметил: ни для кого не секрет, что ставится задача выйти по зарплатам и пенсиям на уровень Ростовской области.

- Повышение будет проходить в три этапа, и ситуация с коронавирусом на это не повлияла, - сказал Денис Пушилин.

Он назвал три даты, когда пенсия вырастет по 20 процентов на каждом этапе. Это 1 января и 1 июля 2021 года и 1 января 2022 года.

- Надо понимать, как это сложно. У нас 667 тысяч пенсионеров, и для ежемесячных выплат уже сейчас требуется громадная сумма – более 4 миллиардов рублей, - подчеркнул Глава Республики.

Министр труда и социальной политики Лариса Толстыкина рассказала, что помимо пенсий будут расти и социальные пособия. Прежде всего, помощь семьям с детьми и инвалидам. 1 января 2021 года – на 25 процентов, 1 июля – на 15 процентов.

Также планируется рост зарплат бюджетников. И еще Денис Пушилин надеется на рост заработков работников промпредприятий.

Напомним, Прямая линия транслируется в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме. На сайт Главы ДНР поступило 1758 вопросов.

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