Поврежденный в бою мост в Амвросиевском районе ДНР пообещали восстановить до конца года

Ремонтные работы на мосту начались только в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день мост в Амвросиевском районе ДНР на дороге Покровка – Степано-Крынка готов только на 23%, но несмотря на это, в Минтрансе Республики пообещали его закончить до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По результатам контрольного осмотра было выявлено, что работы на объекте проводятся согласно проектной документации с соблюдением проектных норм. На сегодняшний день выполнено 23% от запланированных мероприятий, — говорится в сообщении.

Напомним, что мост был поврежден во время боевых действий. Он настолько сильно пострадал, что специалисты порекомендовали провести его капитальный ремонт. На сегодняшний день сотрудники Минтранса закончили устройство подъездных дорог опорам моста. Также они провели установку арморубашек, восстановили бутовые кладки на опорах, оборудовали щитовые опалубки и забетонировали береговые опоры. Также с моста сняли тротуарные и дорожные старые плиты, и идет подготовка к установке щитовой опалубки.

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