Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин похвалил ремонт харцызского спорткомплекса «Витязь»

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит в прямом телеэфире. Фото: Сайт Главы ДНР
В Харцызске вырос уровень подготовки к осеннее-зимнему периоду. Об этом во время прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным заявила мэр города Виктория Жукова.
- На сегодня объекты теплоснабжения в Харцызске подготовлены на 91 процент, в Иловайске – на 100 процентов, в Зугрэсе – на 75 процентов, - рассказала Виктория Викторовна.
Также высокие показатели подготовки по остальным направлениям ЖКХ и соцсферы.
- Посыпочных материалов на случай гололеда достаточно. Снегоуборочная техника будет готова уже до конца сентября, - сообщила мэр Харцызска.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ремонте в харцызском спорткомплексе «Витязь», где недавно побывал с рабочим визитом.
- Молодцы, справились. Это очень важно для Республики. Там, где есть спорт и здоровый образ жизни, все остальное приложится, - сказал лидер государства.
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