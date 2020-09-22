Глава ДНР заявил, что есть каста таких людей, которые за бумажками ничего не видят

Пушилин: «Все должно решаться само собой». Фото: Администрация Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин во время своей Прямой линии с жителями, рассказывая об успехах аграриев, не удержался и рассказал, что сам замучился бороться с бюрократами. Методы их работы Глава назвал «пережитками украинского чиновничества». Вот с чего все началось:

- Результаты жатвы, несмотря на погоду, действительно порадовали, - говорил Денис Владимирович. - Республика обеспечила зерном – и продовольственным, и фуражным - не только себя. Есть экспортный потенциал, который мы сейчас реализуем. Но опять же, скажу честно, столкнулись… с бюрократическими проволочками. К сожалению, мы еще не перестроились….

И дальше Денис Пушилин не стал церемониться:

- Существует каста таких людей, и это не только чиновников, которые, к сожалению, за бумажками ничего не видят. Я, конечно, понимаю, что нужно придерживаться определенных нормативно-правовых актов, но, послушайте, если мы видим, что нам что-то мешает… За не решением, за тем, что откладываем, отписываемся и снимаем с себя ответственность… за этим стоят судьбы людей.

Глава Республики отметил, что зачастую камнем преткновения становятся нюансы.

– Честно, мне неприятно, что их приходится поднимать на таком уровне. Все должно решаться само собой! К сожалению, это не едет, пока мы не вмешаемся. Пока лично вместе с тем или иным министром не займусь какой-то проблемой… Беда в этом плане. Надеюсь, мы научимся с этим справляться. В России все по-другому. Если задача стоит, то она делается. Без проволочек, своевременно. И так, как надо.

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