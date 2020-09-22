Прямая линия с Главой ДНР: Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о готовности города к зиме

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит в прямом телеэфире. Фото: Сайт Главы ДНР

Подготовка Донецка к осеннее-зимнему периоду идет без отставания от плана. Об этом во время прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В Донецке жилой фонд и больницы подготовлены на 96 процентов. Школы – на 98,7 процента. Ясли и садики, а также все учреждения культуры уже готовы полностью. Котельные - на 98 процентов, - сообщил Алексей Валерьевич.

По словам градоначальника, на сегодня в Донецке проблемных два дома в Донецке. Один из них – это общежитие в Кировском районе (улица Кирова дом № 215) . Оно было на балансе сейчас закрытой шахты № 17-17 бис.

- Все военные годы занимаемся им. Как можем, подготавливаем к осеннее-зимнему периоду. И в этом году поможем. Закроем вопросы по обоим домам, - сказал мэр Донецка.

На связи с лидером государства в режиме видеоконференции находятся главы администраций городов и районов, руководители министерств и ведомств. Всего на прямую линию поступило 1758 обращений.

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