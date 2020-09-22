Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос об очередях за паспортами ДНР и РФ

Денис Пушилин ответил на вопросы жителей Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 22 сентября, прошла Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Последним руководителю государства был задан вопрос об очередях за паспортами ДНР и РФ. Впрочем, по значимости эта проблема была одной из главных. Она интересовала каждого пятого жителя, который обратился на Прямую линию.

- Понимаю актуальность и размеры проблемы, - ответил Денис Пушилин. – Ведь в некоторых городах записываются в очередь на паспорта ДНР уже на 2023 год.

Решение проблемы на данный момент Глава Республики видит в сокращении времени на обслуживание каждого посетителя сотрудником миграционной службы. Беда в том, что многие идут на прием с неполным комплектом документов, или с неправильно оформленными документами.

- И получается – затратил сотрудник МС сорок минут не на оформление документов, а фактически на консультацию, - подчеркнул Пушилин.

Чтобы этого избежать, сейчас налаживается система консультаций по документам в кадровых службах ведомств и предприятий, в администрациях городов и районов, а также в общественном движении «Донецкая Республика». Будут предприняты шаги и в усилении работы миграционной службы.

Напомним, Прямая линия транслировалась в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме. На сайт Главы ДНР поступило 1758 вопросов.

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